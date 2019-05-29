Обвинение требует для экс-министра спорта Прикамья "условку" за "обогащение" на 23,6 млн

В Перми прошли прения по делу экс-министра спорта края Павла Ляха. Гособвинение озвучило меру наказания, защита настаивает на невиновности бывшего чиновника, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Лях в компании своего заместителя Руслана Садченко якобы "увел" по фиктивным бумагам 23,6 млн руб. из бюджета во время реконструкции "Динамо". В начале октября 2016 г. Лях был отстранен от должности.

Адвокат Ляха Иван Хозяйкин рассказал Накануне.RU, что позиция защиты – оправдательный приговор, даже несмотря на то, что сторона обвинения решила переквалифицировать действия подсудимого по эпизоду, касающемуся базы "Раздолье", со "Злоупотребления должностными полномочиями" на "Халатность".

"Из-за переквалификации нам предложили согласиться на прекращение преследования в этой части из-за истечения срока давности. Мы на это не согласны. Вина Ляха полностью отсутствует. Всего прокуратура просит три с половиной года условно", - сказал Хозяйкин.

Приговор бывший министр услышит 13 июня.