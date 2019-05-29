Захарова обвинила немецкие СМИ в использовании фейков и пригрозила разбирательством

Российское внешнеполитическое ведомство инициирует проверку материалов, опубликованных в немецких изданиях Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

Напомним, именно с публикаций в этих СМИ две недели назад начался политический кризис в Австрии. Издания опубликовали видео, в котором мужчина, похожий на вице-канцлера Австрии общается с некой дамой. Даму представили как племянницу российского олигарха Алену Макарову. Якобы, Хайнц-Кристиан Штрахе встречался с ней в 2017 году на Ибице (в тот момент он еще не был вице-канцлером) и вел переговоры о взаимопомощи: его партию поддержат деньгами на выборах, а он поспособствует скупке некоторых активов, в том числе и СМИ.

Позже, когда Штрахе уже подал в отставку (а за ним ушло и все правительство), выяснилось, что девица была подослана, племянницей олигарха и вообще россиянкой она не является. В скандал была втянута даже телеведущая Лера Кудрявцева: какой-то австрийский блогер нашел ее фотку и приплел к этой истории. Теперь Кудрявцева намерена судиться с иностранными СМИ, и Захарова явно готова ее поддержать.

"После того, как в СМИ появилась информация, что Spiegel и Süddeutsche Zeitung получили видео с якобы "племянницей" русского олигарха и австрийским политиком от некоей фирмы, купившей его, как сообщается, за 600 тысяч евро, а вся история оказалась спланированной провокацией с участием нанятой за впечатляющий гонорар боснийской студентки, немецкие журналисты, запустившие этот фейк, как минимум, должны объясниться. Как же так получилось, что эту фальшивку очутилась именно в их руках, а они успешно раскрутили ее, дополнив дезой?" – пишет официальный представитель МИД России в Facebook.

"Учитывая, что информация о вовлечённости России была преподана немецкими изданиями если не как факт, то совершенно недвусмысленно, а сейчас оказывается, что речь идёт о постановочном материале, характер которого немецким изданиям был заранее известен, мы проведём дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенном германскими СМИ информационной операции", - добавила Захарова.