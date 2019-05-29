На трассе под Курганом полицейские задержали наркодилера
На федеральной трассе "Иртыш" под Курганом сотрудники полиции задержали автомобиль, в котором нашли 600 граммов синтетического наркотика.
Правоохранители отправились домой к водителю, где нашли более 350 граммов наркотика, электронные весы, изоленту, скотч, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
Мужчина сбывал наркотики через закладки.
Возбуждены уголовные дела, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.