Рейтинг главы Екатеринбурга Высокинского упал на фоне "скверных" протестов

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский опустился с 19 на 25 место в национальном рейтинге мэров. Об этом сообщается в отчёте центра информационных коммуникаций "Рейтинг". По данным экспертов, это случилось из-за протестных акций на тему строительства храма святой Екатерины, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Для Александра Высокинского в мае был устроен стресс-тест в виде выхода к протестующим против застройки сквера. Оценки по этому поводу ходят разные, но главное – что он вышел, в отличие от городских депутатов, которые отсиделись и предпочитали не вмешиваться в происходящее. И таких выходов должно быть больше, чтобы через них превращаться из кабинетного политика в народного мэра. Сейчас на него будет новая волна наката в связи с проверками сообщества Диссернет на предмет некорректных заимствований из его кандидатской диссертации. Одним словом мирная жизнь мэру в ближайшее время не светит", - считает политолог Александр Белоусов.

Напомним, что 13 мая в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.

Вчера мэрия опубликовала список площадок для строительства храма святой Екатерины, которые предлагали жители города. Всего на 27 мая поступило 48 вариантов с учетом исключения дублирования площадок.

Также стало известно, что тему строительства храма в Екатеринбурге обсуждали президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл.