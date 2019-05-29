25 Сентября 2020
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Аркадий Бабченко, посольство России в Киеве (2018) | Фото: Facebook

Захарова помянула "умершего" год назад Бабченко: "Мир праху твоему в доме твоем, Аркадий!"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook написала сарказмическую эпитафию "умершему" год назад украинскому журналисту Аркадию Бабченко.

"Сегодня ровно год со дня подлого убийства известного журналиста Аркадия Бабченко. Кровавая драма изменила мир: у киевского режима начался обратный отсчёт, толеранты ужаснулись самим себе, сектанты уверовали. Мир праху твоему в доме твоём, Аркадий!" – пишет Захарова.

Напомним, СБУ инсценировалаубийство Бабченко прямо в его подъезде. Сам он был в курсе и участвовал в подготовке (которая, по словам журналиста, длилась два месяца), но семья, друзья, коллеги – приняли розыгрыш за чистую монету и, вероятно, переживали.

Через несколько дней СБУ объявила об инсценировке и предъявила миру живого Бабченко. Потом было заявлено, что удалось выйти на лиц, готовивших реальное покушение, и они, якобы, работали на российские спецслужбы. Никаких доказательств этого предъявлено не было.

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Захарова помянула "умершего" год назад Бабченко: "Мир праху твоему в доме твоем, Аркадий!"

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Теги: мария захарова, аркадий бабченко, покушение



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