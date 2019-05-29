Чайка увидел в авиационной отрасли России серьезные проблемы, которые не решаются уже много лет

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, комментируя авиакатастрофу Superjet 100 в Шереметьево, заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России.

Генпрокурор в ходе "правительственного часа" в Госдуме подчеркнул, что решения этих проблем ведомство требует от уполномоченных госорганов и авиапредприятий уже несколько лет.

Чайка назвал по-прежнему актуальным вопрос безопасности пассажирских перевозок.

Государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, а обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены, заявил генпрокурор РФ.

По словам Чайки, до сих пор не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов. Также не определено лицо, ответственное за реализацию программы, "которая не актуализировалась с 2008 года", подчеркнул главный прокурор страны.

Также Чайка обвинил Росавиацию в том, что ведомство часто формально осуществляет контроль за деятельностью авиакомпаний.

Напомним, авиакатастрофа произошла 5 мая. В результате произошедшего погиб 41 человек. В Министерстве транспорта России и в Росавиации ранее заявили об отсутствии оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet 100.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтранс подготовить предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок.