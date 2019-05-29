25 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
теннисист Майк Брайан (2019) | Фото: globallookpress.com, Liu Jie/Xinhua

Американец Майк Брайан стал первым теннисистом в истории с 500 неделями во главе рейтинга АТР

Американский теннисист Майк Брайан пересек отметку в 500 недель во главе парного рейтинга АТР. Он стал первым теннисистом в истории, кому удалось это сделать. Его ближайший преследователь - родной брат Боб (439 недель), с которым они вместе известны по выступлениям в паре.

На счету 41-летнего Майка Брайана победы в 123 турнирах категории АТР в парном разряде, а также золотая награда Олимпийских игр 2012 года. Он также 18 раз одерживал побежу на парных мэйджорах, еще четыре раза выигрывал их в миксте, сообщает портал championat.com.

В одиночном разряде среди мужчин рекорд по наибольшему количеству недель в ранге первой ракетки мира принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру - 310 недель. У женщин - немке Штеффи Граф с 377 неделями во главе WTA. В парах у женщин первую строчку дольше всех удерживала американка Мартина Навратилова - 237 недель.

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Американец Майк Брайан стал первым теннисистом в истории с 500 неделями во главе рейтинга АТР

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Теги: Майк Брайан, ATP, рейтинг, 500 недель



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