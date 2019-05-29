Американец Майк Брайан стал первым теннисистом в истории с 500 неделями во главе рейтинга АТР

Американский теннисист Майк Брайан пересек отметку в 500 недель во главе парного рейтинга АТР. Он стал первым теннисистом в истории, кому удалось это сделать. Его ближайший преследователь - родной брат Боб (439 недель), с которым они вместе известны по выступлениям в паре.

На счету 41-летнего Майка Брайана победы в 123 турнирах категории АТР в парном разряде, а также золотая награда Олимпийских игр 2012 года. Он также 18 раз одерживал побежу на парных мэйджорах, еще четыре раза выигрывал их в миксте, сообщает портал championat.com.

В одиночном разряде среди мужчин рекорд по наибольшему количеству недель в ранге первой ракетки мира принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру - 310 недель. У женщин - немке Штеффи Граф с 377 неделями во главе WTA. В парах у женщин первую строчку дольше всех удерживала американка Мартина Навратилова - 237 недель.