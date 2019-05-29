"Пусть готовится". Депутаты решили не спешить вызывать мэра Екатеринбурга на ковёр

Перенос отчёта главы Екатеринбурга Александра Высокинского перед депутатами гордумы, который в начале этой недели местные депутаты пытались запланировать на 30 мая, отменили, в результате чего появились домыслы о якобы конфликте между исполнительной и представительной властью муниципалитета.

По версии мэрии, Высокинский готов был прийти на заседание местной думы и отчитаться о своей работе и возглавляемой им администрации за 2018 год, но к этому оказались не готовы народные избранники, которые, согласно своему регламенту, обязаны перед думой рассмотреть отчёт на совместном заседании комиссий по бюджету и по местному самоуправлению.

Источники в думе, знакомые с ситуацией, утверждают, что думцы пытались оперативно собрать внеочередное заседание 30 мая, обратившись с таким предложением к Высокинскому. Тем не менее, депутаты не смогли провести даже совместное заседание комиссий. А председатель думы Игорь Володин заявил СМИ, что в аппарат представительного органа из мэрии не поступили соответствующие документы.

При этом председатель комиссии по бюджету и экономической политике думы Екатеринбурга Елена Бондаренко рассказала Накануне.RU, что ни депутатам, ни главе города спешить некуда – отчёт мэра не предусматривает срочности.

"Мы хотим посмотреть не только материалы о социально-экономическом развитии города за 2018 год, а полностью оценить ситуацию, в том числе обсудить, в какой мере выполнены мэрией обращения депутатов, а если не выполнены, то почему, – пояснила депутат. – Хотим узнать, как исполнительная власть взаимодействовала с представительным органом местного самоуправления. В принципе, в "сыром" варианте документы в мэрии есть, но нам надо соблюдать регламент думы. Если поспешим, то дальнейшее обсуждение доклада главы муниципалитета может получиться сумбурным. Мы не торопимся и никого не торопим – надо подготовиться, как следует".

По словам председателя ключевой комиссии гордумы, на 11 июня (очередное заседание думы) выносить отчёт мэра нет смысла. В этот день народные избранники собираются рассматривать поправки в бюджет города на текущий год, а это очень объёмный вопрос. Скорее всего, Высокинского пригласят выступить 25 июня. При этом в мэрии уже заявили, что определение следующей даты встречи, будет, скорее всего, инициативой самого главы Екатеринбурга.