Капитан "Спартака" Денис Глушаков требует от клуба 1,5 млн евро за расторжение контракта. Наличными

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков хочет получить гонорар в 1,5 миллиона евро наличными - вместо 3 миллионов, прописанных при расторжении его контракта с клубом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает канал, Глушаков намерен получить средства именно наличными, чтобы не делиться ими с женой Дарьей, с которой разводится: в этом случае игрок сможет не платить алименты экс-супруге.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в отношении Дениса Глушакова и неустановленных лиц по факту угроз его жене. СМИ писали, что по результатам экспертизы МВД Дарья Глушакова получила легкие побои в результате избиения.

Утверждалось, что российский полузащитник был вызван на допрос, а адвокат Сергей Жорин заявлял, что скоро тот может быть арестован.

Зимой этого года Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с женой.