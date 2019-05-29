25 Сентября 2020
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Денис Глушаков (2018) | Фото: Накануне.RU

Капитан "Спартака" Денис Глушаков требует от клуба 1,5 млн евро за расторжение контракта. Наличными

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков хочет получить гонорар в 1,5 миллиона евро наличными - вместо 3 миллионов, прописанных при расторжении его контракта с клубом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Как утверждает канал, Глушаков намерен получить средства именно наличными, чтобы не делиться ими с женой Дарьей, с которой разводится: в этом случае игрок сможет не платить алименты экс-супруге.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в отношении Дениса Глушакова и неустановленных лиц по факту угроз его жене. СМИ писали, что по результатам экспертизы МВД Дарья Глушакова получила легкие побои в результате избиения.

Утверждалось, что российский полузащитник был вызван на допрос, а адвокат Сергей Жорин заявлял, что скоро тот может быть арестован.

Зимой этого года Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с женой.

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков требует от клуба 1,5 млн евро за расторжение контракта. Наличными

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Теги: Глушаков, Спартак, контракт



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Ранее 19.06.2019 15:50 Мск "Спартак" объявил об уходе Глушакова и Комбарова

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Ранее 04.02.2019 14:45 Мск Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с его женой
Ранее 11.01.2019 15:36 Мск "За ним много грехов": капитан "Спартака" Денис Глушаков может быть взят под стражу

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