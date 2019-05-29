25 Сентября 2020
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Образование Пермский край
Частная школа Пермь Голева 12 (2019) | Фото: Яндекс-карты

Пермяки просят прокурора сделать из частной школы обычную - детям негде учиться

В пермском микрорайоне Данилиха разгорается скандал из-за переполненности школы №25. Возможность учиться в первую смену там имеют только первые и одиннадцатые классы. При этом через дом есть здание, которое, по мнению местных жителей, можно использовать для занятий. В мэрии полагают, что беспокоиться не о чем: здание вскоре отремонтируют, а в ближайшие несколько лет рядом может появиться ещё одна муниципальная школа, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Мать одного из учеников, Дарья Сахарьц, рассказала Накануне.RU, что переехала в Данилиху в 2014 г. При выборе квартиры ориентировались на то, что рядом есть школа №25 (Голева, 8). При этом в здании №12 по той же улице тогда ещё не было частной школы, пребывание которой там сейчас вызывает вопросы. После переезда выяснилось, что дом №12 по Голева был аварийным, поэтому муниципальная школа туда не "вселялась", а позже там появилось частное образовательное учреждение, рассказала инициатор обращения.

"Визуально оно отремонтировано. Через какое-то время там открылась школа. То есть для неё здание вдруг перестало быть аварийным. Оказалось, что она арендовала его на пять лет. В итоге ребёнка я отдала в школу №25, никаких других рядом нет. В 25-й всё очень тесно, здание – в ужасном состоянии, даже большой спортзал не работает. Зачастую у нас перебои с физкультурой. Когда приходишь забирать, не протолкнуться. В первом классе мой ребёнок отучился в первую смену, второй класс он полностью отучился во вторую, третий – нас уже предупредили – тоже будет во вторую. Школа кое-как умудряется делать первую смену для первых и одиннадцатых классов, остальные учатся во вторую", - сказала Сахарьяц.

Инициативная группа родителей обратилась к прокурору Перми Виталию Дымоглазову с просьбой передать дом №12 по Голева под муниципальную школу. Пока под ним стоит пять подписей, но позже их может стать намного больше. Бумаги поданы в середине мая, сразу после праздников.

"Хочется, чтобы это здание вернулось в систему образования. Микрорайон расположен в центре города, недалеко от автовокзала. Построено много жилья, все дети учатся в этой "резиновой" школе, у которой низкий рейтинг", - сказала Сахарьяц.

Частная школа Пермь Голева 12(2019)|Фото: Яндекс-карты

Голева, 12. Здание, которое пермяки просят отдать под школу

В департаменте образования Перми Накануне.RU сообщили, что сейчас в школе №25 в две смены учатся 1 тыс. 77 ребят при норме в 850. Кровлю и само здание школы, в том числе спортзал, отремонтируют к новому учебному году.

Там добавили, что не менее важной задачей мэрии является развитие в Перми частной сети образовательных учреждений. В 2014 г. дом №12 по Гоголева передан в аренду бизнесмену для создания частного лицензированного образовательного учреждения. Договор действует до июля 2019 г., после его окончания возможно продление.

"Сейчас в микрорайоне Данилиха в собственности мэрии есть земля на улице Кронштадской, предназначенная для строительства образовательного учреждения. Возможность строительства будет рассмотрена в следующую трехлетку", - резюмировали в мэрии.

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Пермяки просят прокурора сделать из частной школы обычную - детям негде учиться

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Теги: Данилиха, школа № 25, учёба



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