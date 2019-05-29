"Аэрофлот" пригрозил губернатору Хабаровского края, назвавшему причиной катастрофы "Суперджета" человеческий фактор

Глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что человеческий фактор стал возможной причиной катастрофы "Суперджета" в Шереметьево. Он сослался на техническое заключение, которое поступило в краевое министерство транспорта – в нем, якобы, перечислены ошибки пилотов.

В эфире телеканала "Губерния" Фургал рассказал о поездке в Комсомольск-на-Амуре, где на заводе КнААЗ собираются SSJ-100.

"Нам пришло официальное заключение, что технически самолет был в идеальном состоянии. Что произошло? На высокой скорости пилоты по неопытности или на нервном срыве совершили ряд ошибок. Первая ошибка — под неправильным углом на высокой скорости начали садиться. На третьем ударе стойками пробили крылья, баки. Полилось топливо, и самолет загорелся. До последней минуты двигатели работали нормально. Официальное заключение комиссии: самолет технически был полностью исправен. Это стопроцентно человеческий фактор",— цитирует Фургала "Коммерсант".

В "Аэрофлоте" расценили слова губернатора как "давление на следствие".

"Аэрофлот считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва - Мурманск – "это на 100% человеческий фактор" неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного Авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение", - говорится в заявлении перевозчика.

В компании отмечают, что документ, на который ссылается губернатор, не видели и требуют предоставить им это заключение, в противном случае – требуют опровержения.

Также "Аэрофлот" пригрозил и СМИ: "Распространение в СМИ информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством".

В катастрофе SSJ-100 "Аэрофлота" 5 мая при посадке и последовавшем пожаре погиб 41 человек.