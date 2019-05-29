В Соликамске из-за вспышки на магниевом заводе пострадал рабочий

В Соликамске на магниевом заводе (СМЗ) произошёл взрыв. Кадры появились в соцсети. На предприятии заявили, что расследуют ситуацию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла 22 мая. На кадрах видно, как после вспышки начинается пожар, и рабочие покидают опасную зону. В пресс-службе предприятия Накануне.RU сообщили, что в тот день во время планового ремонта в цехе производства губчатого титана произошло возгорание низких хлоридов титана и мелкодисперсного магния.

"Степень тяжести пострадавшего – лёгкая, он находится в удовлетворительном состоянии. На основании приказа №101 от 22 мая 2019 года на предприятии создана комиссия, ведется расследование", - добавили на СМЗ.