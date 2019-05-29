Мэрия Екатеринбурга обвинила думу в демарше по отчету Высокинского

В мэрии Екатеринбурга опровергают информацию о том, что Александр Высокинский был не готов выступить с отчетом 30 мая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, Александр Высокинский, уезжая в командировку в Найроби на заседание Ассамблеи программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам ООН-Хабитат, обозначил, что вернется в Екатеринбург в среду, 29 мая, и будет готов в четверг выступить на заседании Екатеринбургской городской думы.

Однако аппарат ЕГД почему-то принял решение о переносе отчета главы Екатеринбурга с внеочередного заседания 30 мая на очередное заседание, сроки которого на текущий момент не обозначены.

"Теперь определение следующей даты, будет, скорее всего, инициативой самого главы Екатеринбурга", - добавили в мэрии.

Напомним, депутаты гордумы от КПРФ ранее инициировали роспуск городской думы на фоне ее "бездействия" по проблеме протестов из-за строительства храма святой Екатерины. В ответ на это спикер Игорь Володин предложил им начать с себя и написать заявления о сложении полномочий. После этого последовала атака думцев на главу, якобы депутатов не устраивало, что Высокинский переносит дату отчета. Информация о созыве внеочередного заседания 30 мая действительно появлялась в начале недели, однако вчера стало известно, что отчет не состоится.