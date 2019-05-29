Мэрия Екатеринбурга обвинила думу в демарше по отчету Высокинского

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Встреча Александра Высокинского со сторонниками строительства храма святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга обвинила думу в демарше по отчету Высокинского

В мэрии Екатеринбурга опровергают информацию о том, что Александр Высокинский был не готов выступить с отчетом 30 мая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, Александр Высокинский, уезжая в командировку в Найроби на заседание Ассамблеи программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам ООН-Хабитат, обозначил, что вернется в Екатеринбург в среду, 29 мая, и будет готов в четверг выступить на заседании Екатеринбургской городской думы.

Однако аппарат ЕГД почему-то принял решение о переносе отчета главы Екатеринбурга с внеочередного заседания 30 мая на очередное заседание, сроки которого на текущий момент не обозначены.

"Теперь определение следующей даты, будет, скорее всего, инициативой самого главы Екатеринбурга", - добавили в мэрии.

Напомним, депутаты гордумы от КПРФ ранее инициировали роспуск городской думы на фоне ее "бездействия" по проблеме протестов из-за строительства храма святой Екатерины. В ответ на это спикер Игорь Володин предложил им начать с себя и написать заявления о сложении полномочий. После этого последовала атака думцев на главу, якобы депутатов не устраивало, что Высокинский переносит дату отчета. Информация о созыве внеочередного заседания 30 мая действительно появлялась в начале недели, однако вчера стало известно, что отчет не состоится.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэрия Екатеринбурга обвинила думу в демарше по отчету Высокинского

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Высокинский, храм святой екатерины



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.05.2019 12:35 Мск "Пусть готовится". Депутаты решили не спешить вызывать мэра Екатеринбурга на ковёр

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети