Там, где есть чем-то разгневанные граждане, обязательно появляются "Кто не скачет, тот за Храм". Послесловие к "скверным" протестам в Екатеринбурге

Послесловие от "скверных" митингов в Екатеринбурге будет, судя по всему, долгим. Что касается собственно выбора площадки под строительство Храма святой Екатерины, то тут, кажется, процесс пошел. Опрос о месте размещения Храма становится реальностью. Ждем полного списка возможных мест размещения, которые мэрия обещает представить 31 мая.

Позицию обозначил губернатор Евгений Куйвашев. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уж сколько провел встреч и со сторонниками, и с противниками строительства Храма в сквере. Кажется, договорились о принципах и формате проведения опроса жителей города, который, видимо, пройдет в июле и будет достаточно репрезентативным. Рискнем предположить, что опрос в Екатеринбурге по уровню интереса и драматургии будет сопоставим с любой крупной избирательной кампанией в нашем всегда политизированном городе.

Можно по-разному относиться к позиции противников строительства Храма в сквере у театра Драмы. Большинство из них, как показали самые разные опросы общественного мнения, не являются противниками Храма как такового. По крайней мере, именно об этом говорит срочно проведенный опрос ВЦИОМ - фактически 79% горожан, согласно этому опросу, "ЗА" строительство Храма в принципе. Вопрос площадки - остается вопросом, по которому общего мнения пока нет.

Но подчеркнем, фактически опрос ВЦИОМ дал сторонникам строительства Храма важнейший аргумент - горожане идею строительства Храма святой Екатерины в Екатеринбурге поддерживают в большинстве своем. До сего момента, заметим, утвердительный ответ екатеринбуржцев вообще никак не был зафиксирован. Для Фонда святой Екатерины и его учредителей, это вообще-то серьезная победа. Как и тот факт, что сам Фонд святой Екатерины стал всемирно известным брендом. По факту, уже за эти два достижения Фонд может быть благодарен так называемым "скверным" протестам.

Вообще, большинство участников майских событий в Екатеринбурге своей целью видели сохранение традиционного места для прогулок и встреч, во-первых, и были возмущены попытками решать значимые градостроительные вопросы без широких общественных обсуждений, во-вторых. И это тоже установленный факт.

Но не менее важный факт заключается в том, что было и меньшинство. То самое деструктивно-агрессивное меньшинство, которое является главной угрозой не только для будущего опроса, и не только для формирования консенсуса в городе. А, как ни крути, угрозой, которая может сработать и привести к неконтролируемым уличным протестам в любой точке страны.

Судите сами. По официальным данным, в ходе протестов правоохранительными органами было задержано 111 человек. Оппозиционные ресурсы утверждают, что «всех винтили по беспределу». По факту это не так. Суды, рассматривающие протоколы задержаний, за недоказанностью отпустили только трех человек. Только трех! Кстати, сами присутствовавшие в сквере наблюдатели видели определенное количество молодых людей, которые вели себя явно провокационно, подталкивали протестовавших к прямым столкновениям с полицией.

Временами вообще казалось, что вот чуть-чуть и в центре Екатеринбурга прольется кровь… Та самая кровь, которую "предрекал" один из ярких представителей протеста, главный редактор Е1 гн Низамов. Чем, кстати, судя по бесконечным опусам телеграмм-каналов, входящих в пул так называемых "околокремлевских", сильно подставил и хозяина, г-на Шкулева и его покровителей в вышине кремлевских кабинетов.

Стратегию деструкции подтвердил в своих последних интервью и лично главный гуру всяческой антипутинской позиции - оппозиции Алексей Навальный. Правоохранители особо не рассказывают, но и не скрывают, что в ходе "скверных" протестов в Екатеринбурге были задержаны агрессивно действовавшие его сторонники из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Магнитогорска, не говоря уже об «активистах» из Екатеринбурга.

Понятно, что именно эти люди и пытались из мирного протеста сделать некую революцию. Кстати, именно сейчас вбрасывают фейки, например, о якобы закрытии «детской больницы на Плотинке», пишут в социальные сети оппонентам, угрожая чуть ли не физической расправой.

К сожалению, это наша реальность. И ее нужно учитывать…Время для работы над ошибками у власти есть. Но решится ли она проводить "дополнительные занятия" после завершения майских "скверных" протестов?