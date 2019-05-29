25 Сентября 2020
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Политика Свердловская область В России
митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы, полиция, забор, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Там, где есть чем-то разгневанные граждане, обязательно появляются "Кто не скачет, тот за Храм". Послесловие к "скверным" протестам в Екатеринбурге

Послесловие от "скверных" митингов в Екатеринбурге будет, судя по всему, долгим. Что касается собственно выбора площадки под строительство Храма святой Екатерины, то тут, кажется, процесс пошел. Опрос о месте размещения Храма становится реальностью. Ждем полного списка возможных мест размещения, которые мэрия обещает представить 31 мая.
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Позицию обозначил губернатор Евгений Куйвашев. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уж сколько провел встреч и со сторонниками, и с противниками строительства Храма в сквере. Кажется, договорились о принципах и формате проведения опроса жителей города, который, видимо, пройдет в июле и будет достаточно репрезентативным. Рискнем предположить, что опрос в Екатеринбурге по уровню интереса и драматургии будет сопоставим с любой крупной избирательной кампанией в нашем всегда политизированном городе.

знак вопроса, задумчивость, задумался, думать, думает(2018)|Фото: Накануне.RU

Можно по-разному относиться к позиции противников строительства Храма в сквере у театра Драмы. Большинство из них, как показали самые разные опросы общественного мнения, не являются противниками Храма как такового. По крайней мере, именно об этом говорит срочно проведенный опрос ВЦИОМ - фактически 79% горожан, согласно этому опросу, "ЗА" строительство Храма в принципе. Вопрос площадки - остается вопросом, по которому общего мнения пока нет.

Но подчеркнем, фактически опрос ВЦИОМ дал сторонникам строительства Храма важнейший аргумент - горожане идею строительства Храма святой Екатерины в Екатеринбурге поддерживают в большинстве своем. До сего момента, заметим, утвердительный ответ екатеринбуржцев вообще никак не был зафиксирован. Для Фонда святой Екатерины и его учредителей, это вообще-то серьезная победа. Как и тот факт, что сам Фонд святой Екатерины стал всемирно известным брендом. По факту, уже за эти два достижения Фонд может быть благодарен так называемым "скверным" протестам.

сквер у Драмтеатра(2019)|Фото:Накануне.RU

Вообще, большинство участников майских событий в Екатеринбурге своей целью видели сохранение традиционного места для прогулок и встреч, во-первых, и были возмущены попытками решать значимые градостроительные вопросы без широких общественных обсуждений, во-вторых. И это тоже установленный факт.

Но не менее важный факт заключается в том, что было и меньшинство. То самое деструктивно-агрессивное меньшинство, которое является главной угрозой не только для будущего опроса, и не только для формирования консенсуса в городе. А, как ни крути, угрозой, которая может сработать и привести к неконтролируемым уличным протестам в любой точке страны.

Судите сами. По официальным данным, в ходе протестов правоохранительными органами было задержано 111 человек. Оппозиционные ресурсы утверждают, что «всех винтили по беспределу». По факту это не так. Суды, рассматривающие протоколы задержаний, за недоказанностью отпустили только трех человек. Только трех! Кстати, сами присутствовавшие в сквере наблюдатели видели определенное количество молодых людей, которые вели себя явно провокационно, подталкивали протестовавших к прямым столкновениям с полицией.

Александр Высокинский, сквер у драмтеатра(2019)|Фото: Накануне.RU

Временами вообще казалось, что вот чуть-чуть и в центре Екатеринбурга прольется кровь… Та самая кровь, которую "предрекал" один из ярких представителей протеста, главный редактор Е1 гн Низамов. Чем, кстати, судя по бесконечным опусам телеграмм-каналов, входящих в пул так называемых "околокремлевских", сильно подставил и хозяина, г-на Шкулева и его покровителей в вышине кремлевских кабинетов.

коллаж, Дмитрий Песков, сквер, храм, протесты(2019)|Фото: Накануне.RU

Стратегию деструкции подтвердил в своих последних интервью и лично главный гуру всяческой антипутинской позиции - оппозиции Алексей Навальный. Правоохранители особо не рассказывают, но и не скрывают, что в ходе "скверных" протестов в Екатеринбурге были задержаны агрессивно действовавшие его сторонники из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Магнитогорска, не говоря уже об «активистах» из Екатеринбурга.

пикет в поддержку пановой навальный горькая правда(2013)|Фото: Накануне.RU

Понятно, что именно эти люди и пытались из мирного протеста сделать некую революцию. Кстати, именно сейчас вбрасывают фейки, например, о якобы закрытии «детской больницы на Плотинке», пишут в социальные сети оппонентам, угрожая чуть ли не физической расправой.

К сожалению, это наша реальность. И ее нужно учитывать…Время для работы над ошибками у власти есть. Но решится ли она проводить "дополнительные занятия" после завершения майских "скверных" протестов?

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Там, где есть чем-то разгневанные граждане, обязательно появляются "Кто не скачет, тот за Храм". Послесловие к "скверным" протестам в Екатеринбурге

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Теги: сквер, храм святой екатерины, навальный, е1, шкулев, низамов, митинги в екатеринбурге



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Ранее 03.06.2019 09:53 Мск "Это не злость, не обида. Наверное, разочарование. Отбили желание что-то делать". Алтушкин о ситуации со сквером и храмом
Ранее 31.05.2019 16:24 Мск В думе Екатеринбурга создали рабочую группу по опросу граждан
Ранее 31.05.2019 14:36 Мск "Это нормально". Вице-губернатор рассказал, почему не согласился с Куйвашевым по скверу
Ранее 31.05.2019 10:40 Мск Архитекторы Екатеринбурга выделили пять реальных площадок для храма
Ранее 31.05.2019 10:00 Мск Митрополит и спонсор храма прибыли к Цуканову - полпред отменил участие в совещании с федеральным министром
Ранее 31.05.2019 08:47 Мск Мэрия Екатеринбурга отказалась пускать журналистов на экспертное обсуждение площадок для строительства храма
Ранее 30.05.2019 16:05 Мск Жителям Екатеринбурга наглядно показали, как преобразится набережная, если храм построят у Драмтеатра
Ранее 30.05.2019 15:59 Мск "Религия порождает иррациональное мышление". Опросы убедили РПЦ в том, что в Екатеринбурге острая нехватка храмов
Ранее 30.05.2019 11:22 Мск Рабочая группа по проведению опроса о строительстве храма в Екатеринбурге формируется с запасом
Ранее 30.05.2019 09:19 Мск Это даже не полуфинал: завершился сбор предложений о месте строительства храма в Екатеринбурге
Ранее 30.05.2019 07:48 Мск Мэрия Екатеринбурга: проведение референдума по строительству храма невозможно
Ранее 29.05.2019 13:19 Мск В мэрию Екатеринбурга поступило около 9 тысяч предложений по площадкам для храма
Ранее 29.05.2019 12:30 Мск Рейтинг главы Екатеринбурга Высокинского упал на фоне "скверных" протестов

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Ранее 29.05.2019 08:00 Мск Жители Екатеринбурга просят перенести строительство храма в Москву или на планету Марс
Ранее 29.05.2019 04:08 Мск РПЦ: Храм в Екатеринбурге "рано или поздно построят"
Ранее 28.05.2019 16:14 Мск В РПЦ обвинили екатеринбуржцев в равнодушии к распространению секс-шопов
Ранее 28.05.2019 11:04 Мск Соловьев вновь "прошелся" по жителям Екатеринбурга, призвав "отделить козлищ от агнцев"
Ранее 28.05.2019 09:11 Мск Патриарх Кирилл о "скверных" протестах в Екатеринбурге: Храм никому не мешает
Ранее 28.05.2019 07:47 Мск Екатеринбургская городская дума начала создавать рабочую группу для проведения опроса по храму
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Ранее 27.05.2019 11:27 Мск Митрополит Кирилл сравнил "скверную" историю в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи
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Ранее 23.05.2019 14:14 Мск "Мы не можем вмешиваться": в Кремле вновь открестились от строительства храма в Екатеринбурге
Ранее 23.05.2019 13:16 Мск Телеведущий Соловьёв опять "гонит чертей". На этот раз из социологов ВЦИОМ
Ранее 23.05.2019 11:46 Мск В учебных заведениях Екатеринбурга могут ввести курс про храм св.Екатерины
Ранее 23.05.2019 11:20 Мск Глава Екатеринбурга снова отказался вычеркивать сквер из списка мест для храма
Ранее 23.05.2019 10:53 Мск "Мы ведь не мусороперерабатывающий завод хотим в центре построить". Представитель РПЦ высказал свою позицию о "скверных" протестах
Ранее 23.05.2019 10:33 Мск Для опроса по храму в Екатеринбурге предложили сделать пункты голосования в церквях
Ранее 23.05.2019 04:11 Мск Администрация Екатеринбурга получила около 6 тыс. предложений о месте строительства храма
Ранее 22.05.2019 19:17 Мск В Екатеринбургской епархии не считают опрос ВЦИОМ показательным
Ранее 22.05.2019 17:56 Мск Куйвашев предложил исключить сквер у драмтеатра в Екатеринбурге из списка возможных мест строительства храма
Ранее 22.05.2019 17:43 Мск В мэрии Екатеринбурга не будут ориентироваться на опрос ВЦИОМ про храм в сквере
Ранее 22.05.2019 17:30 Мск Глава фонда святой Екатерины Александр Андреев: Для нас важно, чтобы главный собор города строился в согласии
Ранее 22.05.2019 16:14 Мск ВЦИОМ: Большинство в Екатеринбурге не против храма, но за перенос в другую часть города
Ранее 22.05.2019 10:53 Мск "Ситуация подана мрачно". Уральская индустрия туризма понесёт убытки из-за "храмового" скандала
Ранее 22.05.2019 09:28 Мск Полпред - о конфликте по храму: Надо больше площадок для обсуждений, важно обращаться к интернету
Ранее 22.05.2019 08:21 Мск "Это откровенная провокация": в МВД опровергли "кадровые чистки" после акций протеста в Екатеринбурге
Ранее 21.05.2019 16:07 Мск Спонсоры храма не посетили главную встречу промышленников области у Куйвашева
Ранее 21.05.2019 15:13 Мск Высокинский обсудил с екатеринбургскими архитекторами новые площадки для храма. Какие именно, не уточнил
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Ранее 21.05.2019 09:18 Мск Губернатор отчитался перед депутатами: Надо консолидировать усилия власти, бизнеса и гражданского общества, чтобы решить задачи, поставленные президентом
Ранее 21.05.2019 08:17 Мск "У нас уже есть вопросы". Свердловские депутаты решили не рассматривать ситуацию вокруг сквера у Драмтеатра
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