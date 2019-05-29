"Стыдно, ну уйди в отставку!" В Совфеде осудили чиновника, избившего журналиста в Хакасии

В Совете Федерации призвали к отставке главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, который избил журналиста во время интервью, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент в Хакасии член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал в ходе своего выступления на сегодняшнем пленарном заседании. Он заявил, что поддерживает решение "Единой России" исключить Зайцева из партии, а самому чиновнику следовало бы подать в отставку.

"Ссылки на то, что Зайцев был спровоцирован, абсолютно несостоятельны. Кокорин и Мамаев тоже утверждали, что были спровоцированы, тем не менее, мы знаем решение суда. Какие бы вопросы ни задавал журналист, это не оправдывает рукоприкладство со стороны чиновников", - заявил Пушков.

Сенатор добавил, что журналист действовал в рамках своих профессиональных полномочий. К такому выводу, по словам Пушкова, пришли в ВГТРК.

"На острые вопросы руководитель региона должен был либо отвечать, либо взять паузу на ответ, но не бросать человека на пол с риском нанесения ему травм. Я считаю, что после такого скандала чиновник должен уходить в отставку. Я призываю к этому господина Зайцева, иначе, цепляясь за кресло, он дискредитирует своих коллег – глав регионов, а пребывание его на этой должности считаю невозможным по морально-этическим соображениям", - добавил сенатор.

В России должна создаваться культура добровольного ухода в отставку после подобных скандалов, считает Пушков.

Осудила регионального чиновника и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенной властью, в такой форме общался с журналистом… Рукоприкладство – это хамская манера, это запредельно. Должны быть самые жесткие меры. Нужно призвать коллегу, чтобы не позорил весь муниципальный корпус. Стыдно, ну уйди в отставку, какое ты имеешь моральное право после этого работать?" – добавила спикер и подчеркнула, что Зайцев должен ответить за свои действия "на полную катушку".

Напомним, 22 мая журналисты программы "Вести. Дежурная часть" пытались записать интервью с Зайцевым в его кабинете, вопросы были о возможной коррупции в администрации района. Чиновник возмутился, стал пихать журналиста, толкать, уронил его на пол и затем выгнал. Корреспонденты написали заявление в правоохранительные органы. Сейчас СКР возбудил в отношении Зайцева уголовное дело.