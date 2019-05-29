В Кургане - нашествие летучих мышей: животные залетают в открытые окна домов

Курганцы в социальных сетях сообщают о резком увеличении количества летучих мышей в городе. Животные залетают в открытые окна квартир и пугают людей.

Конкретный случай описал житель Заозерного поселка Ярик Петров. По его словам, летучая мышь ворвалась в окно и летала из угла в угол.

Специалисты рекомендуют в таком случае не пытаться убить животное или навредить, а поймать и выпустить на улицу. Также стоит отметить, что те виды летучих мышей, которые живут в Зауралье, не опасны для человека.