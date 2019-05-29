"Я просто рядом стоял". Суд оштрафовал участника "скверного" протеста в Екатеринбурге на 12 тысяч

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал одного из участников акций протеста против места строительства храма святой Екатерины.

Станислав Мельниченко обвинялся по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения мероприятия участником). В итоге суд оштрафовал его на 12 тыс. руб.

В беседе с ОВД-Инфо мужчина отметил, что во время протестов он не выступал в защиту сквера, а "просто находился рядом".

Напомним, всего на "скверных" акциях протеста в Екатеринбурге было задержано около 100 человек, часть из них арестовали.