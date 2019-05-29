В Сургуте после "кабаньего стриптиза" в детском саду уволилась заведующая

В Сургуте после публикации в сети кадров "стриптиза" аниматора в костюме кабана, показанного в одном из детских садов, уволилась его руководитель, сообщил Накануне.RU советник главы города Александр Оверчук.

Видео было снято в 2016 г., однако опубликовано только сейчас. На кадрах – утренник в одном из детских садов. Аниматор в костюме кабана показывает "стриптиз", постепенно снимая с себя элементы костюма. В конце "кабан" остаётся полностью "голым". При этом детей в помещении нет.

После того, как видео попало в сеть, заведующая уволилась по собственному желанию, отметил Оверчук. Он добавил, что в городе следят за тем, чтобы никаких корпоративных мероприятий в детсадах не было.