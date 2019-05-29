25 Сентября 2020
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Общество В России
Ксения Собчак Константин Богомолов (2017) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Возлюбленный Ксении Собчак возглавил Театр на Малой Бронной

Похоже, не у одной Ксении Собчак после развода дела пошли в гору. Глава департамента культуры Москвы представил коллективу Театра на Малой Бронной нового художественного руководителя – модного столичного режиссера Константина Богомолова (43).

Как сообщает портал Театр., на этом посту Богомолов сменил Сергея Голомазова, который с прошлого года совмещал должности худрука в этом театре и в Рижском русском театре им. Михаила Чехова.

В разное время в театральной среде Богомолову прочили художественное руководство Театром на Таганке, МХТ им. Чехова, Театром на Малой Бронной и Ленкомом, отмечает издание.

Что до личной жизни, то уже не секрет: Богомолова с Собчак связывают нежные чувства, причем связь эта началась, по некоторым данным, еще в ту пору, когда телеведущая была замужем за Максимом Виторганом, отцом ее первенца. Богомолов не так давно оформил развод с актрисой Дарьей Мороз.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Ксения Собчак недавно была назначена генеральным продюсером телеканала "Супер" (входит в "Газпром-медиа"). А накануне появились слухи, что Ксения может появиться на Первом канале в качестве телеведущей.

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Возлюбленный Ксении Собчак возглавил Театр на Малой Бронной

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Ранее 24.04.2019 10:13 Мск "С политикой не получилось": Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"

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