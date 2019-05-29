Пермяки напуганы: у Пермского института железнодорожного транспорта истек срок аккредитации

В Пермском институте железнодорожного транспорта (филиал УрГУПС) истёк срок аккредитации. Общественники полагают, что это очередной шаг к закрытию вуза, передаёт корреспондент Накануне.RU

"У ПИЖТ закончился срок аккредитации и неизвестно, будет ли она снова пройдена. По закону образовательные организации, не имеющие аккредитации, не могут проводить государственные экзамены и выдавать документы об образовании. Почему старейшее учебное заведение Перми не прошло аккредитацию? Преподаватели института говорят, что такая ситуация – кончился срок аккредитации – в учебном заведении впервые!" - заявила лидер родительского сообщества "Защитим права наших детей вместе" Людмила Ёлтышева.

По мнению общественницы, отсутствие аккредитации связано с тем, что кто-то преследует цель развалить учебное заведение. Пермяки не исключают, что участок набережной, где расположены корпуса ПИЖТ, как и территория завода Шпагина, также может оказаться очень интересным с целью переустройства его для развлекательной зоны в районе Перми-I.

В пресс-службе УрГУПС корреспонденту Накануне.RU сообщили, что пермяки волнуются напрасно - вуз подал документы на аккредитацию. В ближайшее время оно будет рассмотрено, после чего в учебное заведение приедет комиссия. Процедура стандартная, подчеркнули в университете.

"У нас головной вуз недавно получил свидетельство об аккредитации. В понедельник проходит аккредитацию Челябинский институт путей сообщений - наш филиал, и я знаю, что ПИЖТ также подал заявление на аккредитацию", - сообщила начальник отдела информации и связей с общественностью УрГУПС Анастасия Кириллова.

Напомним, к 300-летию Перми власти реализуют проект преобразования краевой столицы "Пермь - 300 лет на Каме". Он включает в себя перенос музеев и галереи на территорию завода "Ремпутьмаш", реконструкцию набережной Камы с закрытием движения городской электрички до Мотовилихи.