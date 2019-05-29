25 Сентября 2020
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Политика В России
Прямая линия, Владимир Путин (2017) | Фото: RT

"Не 13 июня": Дата "Прямой линии" с Путиным определена

Дата Прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами определена, ведется ее подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом точную дату в Кремле пока не называют. Известно лишь, что она состоится летом.

"Прямая линия с президентом состоится не 13 июня, но она определена", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента не исключал, что мероприятие состоится перед майскими праздниками.

В 2018 году "прямая линия" с Путиным прошла 7 июня. Она состоялась в новом формате: гостей в зале не было, а вопросы появлялись на интерактивных мониторах или их зачитывали ведущие и волонтеры.

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"Не 13 июня": Дата "Прямой линии" с Путиным определена

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Теги: прямая линия, владимир путин



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