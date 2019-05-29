Подгруппа свердловского губернатора предложила Госсовету инициативы для ускорения создания новых мест в школах

Подгруппа под руководством губернатора Свердловской области предложит Госсовету инициативы для ускорения создания новых мест в школах. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, была рассмотрена возможность по корректировке СанПиНов и СНиПов для ускорения темпов строительства и реконструкции школ.

"Действующие санитарные нормы и правила серьезно ограничивают нас в выборе вариантов создания дополнительных мест в школах, особенно в условиях сложившейся городской застройки, когда зачастую единственным способом решения проблемы является полная реконструкция здания школы, построенного в 30-е – 80-е годы прошлого века", – отметил Евгений Куйвашев.

Дело в том, что к старым зданиям, которые могут быть реконструированы, по действующим санитарным и строительным нормам предъявляются такие же требования, как к новым школам в современных жилых районах, где строители не ограничены ни территорией, ни особенностями конкретного здания.

Задачей подгруппы президиума Госсовета стала тщательная проработка возможных корректировок СанПиНов и СНиПов и их согласование с контролирующими органами и ответственными федеральными структурами. Среди предложений – смягчение требования к расположению окон в классах, а также к участкам, на которых можно размещать школы.

Предложения от подгруппы Госсовета будут направлены в адрес рабочей группы, возглавляемой президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также в адрес федеральных ведомств: Минстроя, Роспотребнадзора и Минпросвещения.

Добавим, что правительство Свердловской области ведет планомерную работу по созданию новых мест в школах в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Образование". Только в 2019 году за парты в новых или реконструированных зданиях должны сесть более 7,5 тысячи юных свердловчан.

Стоит отметить, что в целом по стране, по данным органов статистики, полностью благоустроенными являются около 83 процентов школ, капитального ремонта требует почти 15 процентов зданий.