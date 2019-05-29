25 Сентября 2020
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Общество В России
Алексей Панин (2017) | Фото:instagram.com/alekseypanin77

Панина оштрафовали на 59 тысяч за курение в самолете

Актера Алексея Панина (41) суд оштрафовал на 59 тыс. руб. за курение в самолете. В декабре прошлого года он летел рейсом "Победы" из Москвы в Стамбул и устроил на борту пьяный дебош.
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Бортпроводник сделал замечание артисту, мол, в самолете курить нельзя. Панин не послушался и продолжил курить. Теперь он должен возместить авиакомпании ущерб в размере 59 тыс. руб. – в салоне пришлось проводить санитарную обработку. Актер может обжаловать решение суда в течение двух недель.

Интересно, что сам Панин не считает, что устроил тогда дебош, наоборот, полет ему понравился.

Это уже не первый инцидент с участием Панина и самолетов. Так, в прошлом году он должен был с дочкой лететь из Симферополя в Москву, но внезапно испытал "нехорошее предчувствие", когда экипаж уже закрыл двери и готовился к взлету. Это не остановило Панина, и вместе с ребенком он покинул самолет, борт из-за этого задержался на вылет.

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Панина оштрафовали на 59 тысяч за курение в самолете

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Теги: алексей панин, самолет, штраф, дебош



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