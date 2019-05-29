Екатеринбург стал одним из российских городов, где пройдет чемпионат мира по волейболу-2022

Международная федерация волейбола (ФИВБ) утвердила восемь российских городов, в которых в 2022 году пройдут матчи чемпионата мира среди мужских команд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола, это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два города-организатора ФИВБ объявит в течение следующего года.

Чемпионат мира состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 сильнейших национальных сборных планеты, представляющих все континентальные зоны ФИВБ. При этом квалификация команд на турнир будет проходить по принципиально новой системе: автоматически в число участников уже допущены Россия (как хозяин турнира) и Польша (как действующий чемпион мира).

Путевки на ЧМ-2022 также получат лучшие команды с каждого континентального чемпионата 2021 года (Европа – 2; Азия, Австралия и Океания – 2; Африка – 2; Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна – 2; Южная Америка – 2). Оставшиеся 12 путевок будут разыграны на квалификационном турнире, где будут участвовать 24 сборные, которые еще не отобраны на чемпионат мира согласно рейтингу ФИВБ.

Как сообщало Накануне.RU, недавно волейболистки "Уралочки" выиграли молодежный чемпионат России.