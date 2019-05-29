"Уралкалий" направит 87 миллионов на летний отдых для детей сотрудников

С сегодняшнего дня стартовала летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников Группы "Уралкалий". Дети традиционно смогут отдохнуть в загородном лагере "Уральские самоцветы" в Пермском крае и санатории "Вита" на Черном море, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

В санатории "Уральские самоцветы" этим летом смогут отдохнуть 1088 детей в возрасте от семи до 12 лет. Для них будет организовано четыре смены продолжительностью 21 день каждая. Для детей созданы все условия: в санатории есть крытый плавательный бассейн, клуб, летняя сцена, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, пятиразовое питание.

Жить дети будут в четырехместных комнатах, которые располагаются в благоустроенных корпусах. Каждый ребенок сможет раскрыть свою творческую индивидуальность, занимаясь в различных кружках. В конце смены самым активным участникам смены присваивают звание "Юный калийщик" и вручают подарки с символикой "Уралкалия".

Дети от девяти до 15 лет смогут отдохнуть в одной из крупнейших детских здравниц России - в анапском санатории "Вита". За четыре смены по 21 день каждая, здесь отдохнут 824 ребенка. Еще около 200 детей от четырех до семи лет побывают в санатории-профилактории "Уралкалия" по путевке "Семейный отдых".

Отметим, что родительский взнос за отдых детей в санаторий "Вита" и "Уральские самоцветы" составит не более 10% от стоимости путевки. Остальные расходы на себя берет "Уралкалий" в рамках соцпакета.

"Компания традиционно уделяет особое внимание организации полноценного отдыха, оздоровления и досуга детей сотрудников Группы "Уралкалий". В этом году на проведение летней оздоровительной кампании будет направлено более 87 млн руб.", - отметила директор по персоналу "Уралкалия" Ирина Константинова.