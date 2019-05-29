25 Сентября 2020
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Общество В России
окрошка (2019) | Фото:Яндекс

Летний холивар: россиян разделили на любителей окрошки на квасе и окрошки на кефире

В российские регионы, наконец-то, приходит лето, а это значит наступает время для очередного холивара: на квасе делать окрошку или на кефире.

"Яндекс" проанализировал упоминания кваса и кефира в запросах про окрошку с начала прошлого года и выяснил, какие регионы России предпочитают "темную" окрошку, а какие – "светлую".

Интересно, что юг (включая Кавказ) и Дальний Восток выбирают окрошку на кефире. Ее же выбирают несколько центральных регионов (Рязань, Белгород, Смоленск) и северные автономные округа (Югра, Ямал). Остальные россияне, видимо, отдают предпочтение квасу.

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Не так давно "Яндекс" провел еще одно исследование – на основе данных сервиса Едадил. Тогда Екатеринбург вошел в тройку российских городов-миллионников с самой дорогой окрошкой. Набор продуктов для приготовления окрошки на пять человек в Екатеринбурге обойдется в 286 руб. Дороже всего стоят колбаса (111 руб.) и квас (53 руб.). Стоимость остальных ингредиентов составляет меньше половины всей суммы.

В среднем по России такой набор обойдется в 281 руб. Лидер по дороговизне Москва – 343 руб. за аналогичный список продуктов. Дешевле всего готовить окрошку в Перми – 246 руб. На втором месте, кстати, оказался Красноярск – 295 руб.

Похожее исследование провели "Известия", но у них цены получились побольше. Так, в мае, по подсчетам издания, россияне тратили на окрошку 420 руб. Это на 9% больше, чем в прошлом году (использовался классический рецепт на литр кваса и четыре порции).

Ранее сообщалось, что шашлычный набор для россиян за год подорожал на 16%. Затраты на порцию шашлыка, мангал, шампуры, розжиг в эти майские праздники составили 970 рублей.

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Летний холивар: россиян разделили на любителей окрошки на квасе и окрошки на кефире

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Теги: окрошка на квасе, окрошка на кефире, россияне



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