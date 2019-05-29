С жителей зауральского приграничного города незаконно брали плату за водоотведение

Организация "Петухово Водоканал" в Курганской области незаконно брала с жителей плату за водоотведение.

Удалось установить, что в размер платы за предоставленные услуги было включено содержание городских очистных сооружений системы водоотведения, однако эти сооружения с осени прошлого года стоят неисправные, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Несмотря на это, директор предприятия включил эти расходы в структуру тарифа на водоотведение на 2019 год.

После прокурорского вмешательства размер тарифа на водоотведение снижен до 12 руб. за кубический метр. В отношении директора материалы проверки направлены в МВД.