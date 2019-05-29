Рейтинг самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры

Составлен рейтинг самых востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена в России.

Результаты исследования, проведенного ВНИИ труда, опубликованы в "Справочнике профессий" Минтруда. Опрос проводился среди 26,9 тыс. организаций.

Самой востребованной профессией оказался продавец-кассир (назвали в 980 случаях).

На втором месте оказались повара (862). Третьими стали педагоги профессионального и дополнительного образования (557 опрошенных). В пятерку рейтинга также вошли юрист и специалист по социальной работе.

Между тем, ранее эксперты заявляли, что в ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец. Это связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.

В марте Росстат назвал самые высокие зарплаты в среднем по стране. Самые самый большой заработок - около 80 тыс. руб. - отмечается в сфере добычи полезных ископаемых. Далее следуют финансовая(более 77 тыс. руб.) и страховая (более 66 тыс. руб.) деятельность.