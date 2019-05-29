25 Сентября 2020
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Василий Московец, Стоп-ГОК, Хопер (2017) | Фото: Накануне.RU

Следователи направили в суд дело о поджоге на Томинском ГОКе

Лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец рассказал, что следователи направили в суд для повторного рассмотрения уголовное дело в отношении активистов, которые летом 2017 года, по версии следствия, пытались устроить поджог на площадке строительства Томинского горно-обогатительного комбината под Челябинском. Об этом Московец сообщил на странице в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Обвинение подозревает Василия Московца в подстрекательстве к поджогу стройплощадки Томинского ГОКа, сумма ущерба заявлена на уровне 124 млн 955 тыс. руб. Двумя другими подследственными по данному делу проходят Гамиль Асатуллин и Евгений Медведев, которых задерживали непосредственно на площадке строительства. При этом в самом "Стоп-ГОКе" Медведева называют не иначе как "полицейским провокатором", который якобы и подстрекал к экстремистским действиям на самом деле.

В начале лета прошлого года судья Сосновского районного суда вернула уголовное дело на повторное расследование из-за грубых ошибок, допущенных следствием. В том числе судья посчитала ошибкой не указанный ущерб от действий подозреваемых и его обоснование. Очевидно, что в ближайшее время состоится новый суд и новое рассмотрение уголовного дела по существу.

Напомним, что в феврале текущего года Василий Московец принял участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы администрации Челябинска. Позже Московец заявлял о своем желании участвовать в выборах губернатора Челябинской области осенью текущего года.

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Следователи направили в суд дело о поджоге на Томинском ГОКе

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Теги: Василий Московец, Гамиль Асатуллин, Евгений Медведев, Стоп-ГОК, Русская медная компания



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