Выполняя поручения Медведева: аграриям Воронежской области выделят 7,7 млрд рублей в этом году

В 2019 году на поддержку аграриев Воронежской области планируется направить 7 млрд 724 млн руб. На сегодняшний день сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК направлен 1 млрд 102 млн руб. Об этом заявил заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, который вскоре после приезда правительственного десанта в регион провел видеоселекторное совещание с главами муниципалитетов по поручению губернатора Александра Гусева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области, субсидии в рамках самой ожидаемой аграриями "несвязанной поддержки", начиная с 2019 года, предоставляются на застрахованные посевные площади зерновых и (или) зернобобовых, и (или) кормовых культур.

Появляется возможность страхования отдельных рисков. Ставка субсидии будет зависеть от следующих показателей:

коэффициента почвенного плодородия земель,

урожайности сельскохозяйственных культур,

проведения работ по известкованию или гипсованию почв.

Кроме того, расширяется комплекс мер государственной поддержки малых форм хозяйствования. Основным направлением является грантовая поддержка.

Как отмечают в правительстве региона, действующие в регионе меры господдержки будут дополнены грантами "Агростартап" - на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, а также на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Кроме того продолжится предоставление субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственных животных.

Из лимита субсидий на льготные краткосрочные кредиты в объеме 700,9 млн руб., Минсельхозом России одобрено 425 заявок на сумму более 528 млн руб., что позволило привлечь аграриям области 10,8 млрд руб. кредитных средств.

Что касается льготного инвестиционного кредитования, то на сегодняшний день заключено и одобрено 97 заявок на сумму 5,7 млрд руб. кредитных средств. Наибольшее количество одобренных заявок по малым формам хозяйствования и на приобретение техники.

А на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий Воронежской области в текущем году будет направлено 604,7 млн руб.

Напомним, недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в Воронеже заседание правительственной комиссии по вопросам АПК. В заседании приняли участие заместитель председателя Правительства Алексей Гордеев, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, руководители министерств и ведомств, главы ряда регионов. В Воронеже правительственный десант обсудил госпрограмму развития села. Она сопоставима по масштабу с нацпроектом, ее готовят к утверждению Правительством 1 июня.

Медведев объяснил, почему документ, который готовит комиссия, так важен для села.

"Наши аграрии сегодня не только вернули себе российский продовольственный рынок, но и наращивают экспорт, это тоже всем известно, причем быстрее большинства других отраслей экономики. За прошлый год он увеличился на 20%, если говорить об отношении 2018 года к 2017-му, и достиг 25 млрд долларов. Все прекрасно помнят, что было еще буквально 10 лет назад. Все объемы растут, включая объемы поставок рыбы, морепродуктов, мяса, молока, а по экспорту пшеницы наша страна занимает первое место в мире. Теперь у нас есть новая амбициозная цель – увеличить объем экспорта продукции нашего аграрного сектора до 45 млрд долларов к 2024 году, то есть увеличить его более чем в два раза. Работа большая, но самое главное – ее предстоит выполнять людям, которые живут на селе", – сказал Дмитрий Медведев.

В программу включены ключевые компоненты развития сел: модернизация инфраструктуры; жилье, включая льготную ипотеку (до 3% годовых); льготные кредиты (до 3% годовых) ИП и организациям, производство которых располагается на селе.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев тогда отмечал, что сельское хозяйство является локомотивом экономики региона. Из общей численности населения области 33% проживают в сельской местности и преимущественно заняты в агропромышленном комплексе.

"На улучшение социальной сферы села за последние 10 лет направлено 43,3 млрд руб. Из них в рамках федеральной программы развития сельских территорий – 6,5 млрд руб. Но, несмотря на принимаемые меры, уровень и качество жизни на селе продолжают оставаться существенно ниже городского. Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий", безусловно, должна придать новый импульс процессу улучшения качества жизни селян и сократить такой разрыв", – отмечал Александр Гусев на заседании с Дмитрием Медведевым.

Премьер в ходе визита в Воронежскую область успел побывать в нескольких объектах Рамонского района. "Действительно, хорошая иллюстрация того, как можно обустроить отдых, быт и решать целый ряд других задач в районном центре и деревнях", – отметил глава кабинета министров.