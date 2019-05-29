25 Сентября 2020
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Банде уральцев грозит 20 лет колонии за наркобизнес в четырех городах

Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области завершило работу по уголовному делу двух мужчин и двух женщин. Все они обвиняются в покушении и незаконном сбыте наркотических средств, совершенных организованной преступной группой.
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Как рассказал Накануне.RU официальный представитель регионального полицейского Главка Валерий Горелых, в октябре 2017 года задержанные осуществляли незаконный сбыт производных запрещенных веществ в особо крупных размерах на территории Серова, Тюмени, Ханты-Мансийска и Нового Уренгоя через закладки и интернет-магазин, а также посредством программы-бота в одном из мессенджеров. Злоумышленники арендовали квартиры, где занимались фасовкой наркотиков на партии, которые в дальнейшем помещали в тайники.

В мае 2018 года реализаторы смертельного зелья угодили в сети сыщиков подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОВД Серова и ФСБ. Стражи порядка изъяли и приобщили в качестве вещественных доказательств без малого 1 кг криминального товара, а также весы, пакеты для фасовки, сотовые телефоны и ноутбуки.

"Специалисты ЭКЦ ГУ МВД области провели 25 сложных комплексных химических, биологических и дактилоскопических судебных экспертиз. Исследование подтвердило причастность задержанных к наркобизнесу. Все обвиняемые на протяжении следствия отрицали свою причастность к совершению преступлений. Совокупность собранных доказательств позволила следователям завершить уголовное дело и направить его с обвинительным заключением в суд Серова.

В настоящее время 38-летний житель Нижнего Тагила Александр Г. уже отбывает наказание в местах лишения свободы за ранее совершенное преступление, за которое находился в розыске. В отношении 44-летнего Рината Б. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Татьяна А. и Татьяна Ч. до вынесения приговора находятся под подпиской о невыезде", - отметил полковник Горелых.

По семи эпизодам противоправной деятельности злоумышленников представителями МВД были возбуждены и расследованы уголовные дела. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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Банде уральцев грозит 20 лет колонии за наркобизнес в четырех городах

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Теги: наркодилеры, банда, суд, полиция, дело



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