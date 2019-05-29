В Воронеже семь гаражей обрушились после хлопка газового баллона

В Воронеже разорвавшийся газовый баллон разрушил семь гаражей.

ЧП произошло в ночь с 28 на 29 мая в гаражном кооперативе в Левобережном районе. Информации о пострадавших не поступало, сообщает Regnum со ссылкой на МЧС.

Местные СМИ уточняют, что площадь разрушения составила 200 кв. м. Автомобилей в гаражах не было, обнаружен один квадроцикл.

Полиция начала проверку по факту ЧП, передает "Вести Воронеж". На развалинах проходят следственные мероприятия, после начнут разбирать завалы.

В марте три человека пострадали при хлопке газа на Магнитогорском заводе металлоизделий.

При проведении огневых работ на кровле завода произошла разгерметизация трех газовых баллонов с последующим хлопком газовоздушной смеси. Пожар быстро ликвидировали.