25 Сентября 2020
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разрушенные гаражи, хлопок газа в Воронеже (2019) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронеже семь гаражей обрушились после хлопка газового баллона

В Воронеже разорвавшийся газовый баллон разрушил семь гаражей.

ЧП произошло в ночь с 28 на 29 мая в гаражном кооперативе в Левобережном районе. Информации о пострадавших не поступало, сообщает Regnum со ссылкой на МЧС.

Местные СМИ уточняют, что площадь разрушения составила 200 кв. м. Автомобилей в гаражах не было, обнаружен один квадроцикл.

разрушенные гаражи, хлопок газа в Воронеже(2019)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

разрушенные гаражи, хлопок газа в Воронеже(2019)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

разрушенные гаражи, хлопок газа в Воронеже(2019)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Полиция начала проверку по факту ЧП, передает "Вести Воронеж". На развалинах проходят следственные мероприятия, после начнут разбирать завалы.

В марте три человека пострадали при хлопке газа на Магнитогорском заводе металлоизделий.

При проведении огневых работ на кровле завода произошла разгерметизация трех газовых баллонов с последующим хлопком газовоздушной смеси. Пожар быстро ликвидировали.

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В Воронеже семь гаражей обрушились после хлопка газового баллона

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Теги: воронеж, хлопок, газовый баллон, гаражи



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