Так называемые "разгневанные пермяки" могут сорвать пикет НОДовцев провокациями

В Перми несогласованная мэрией акция протеста "Демократической коалиции" пройдет под флагами Национально-освободительного движения. "Собрание разгневанных пермяков", анонсированное как митинг против всего: объединения школ, ликвидации электричек, мусорной реформы и много другого состоится на одной площадке с пикетом против вмешательства иностранных агентов в дела страны НОДа. Последние опасаются провокаций и не рады внеплановой политической коллаборации, передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторы собрания тк называемых "разгневанных пермяков" подавали заявку на согласование митинга 29 мая на разных площадках, но получили отказ от мэрии, так как акция протеста демкоалиции совпала с серией пикетов НОДа. Одну из площадок - скамейку с буквами ВЛАСТЬ у заксобрания края - политические конкуренты сначала попытались "отсудить" у НОДа.

"На судебном заседании мы пояснили нашу позицию относительно заявленных мероприятий и не согласились с требованием "либерастов" предоставить им одну из наших согласованных площадок", - рассказал координатор НОДа в Перми Михаил Ефимов.

После проигрыша в суде в коалиции заявили, что просто присоединятся к уже согласованному пикету НОДа со своими требованиями. При этом, призывая пермяков прийти на "собрание" организаторы заявляют об акции, как о согласованной. В НОД отмечают, что не хотят видеть на своей акции протеста чужих флагов и лозунгов и только на этих условиях они готовы терпеть соседство с демкоалицией. В ином случае может вмешаться полиция, говорит Ефимов: "Любая попытка провокации будет пресекаться правоохранительными органами. Также необходимо помнить, что на акции разрешена только символика НОД, попытки использовать другие средства агитации также будет пресекаться".

Организаторы второй акции заявили, что одна из целей пикета НОДа - выражение мнения по различным социальным, экономическим и политическим вопросам - совпадает с тематикой "собрания", поэтому конфликта, мол, не будет.