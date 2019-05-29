Прикамский министр поделился планами по снижению административного давления на бизнес

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников прокомментировал доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титову, представленный президенту России Владимиру Путину. Как следует из доклада, Пермский край вошел в пятерку регионов с большим административным давлением на бизнес, передает корреспондент Накануне.RU.

Раздел "Индекс административного давления" в докладе бизнес-омбудсмена появился впервые. Он представляет собой статистическое исследование ситуации в регионах, которое отражает долю предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, долю предупреждений от общего числа административных наказаний, долю штрафов, наложенных без проведения проверок (по результатам так называемых административных расследований), средний штраф на одного предпринимателя и "административный налог" - показатель, который отражает фискальную ориентированность контрольно-надзорной деятельности.

В пресс-службе краевого минэка сообщили, что на сегодняшний день в ведомстве отсутствует методика расчета показателей рейтинга, входящих в состав индекса.

"Как только мы ее получим и проанализируем, мы сможем более подробно дать комментарии по расчету данного индекса", - прокомментировали в министерстве.

Министр Максим Колесников сообщил о работе, которая ведется в Пермском крае по снижению административного давления на бизнес. В частности, для улучшения инвестклимата была разработана "дорожная карта" , которая предусматривает также и совершенствование контрольно-надзорной деятельности.

"Что уже сделано: разработаны критерии риска, либо отменены плановые проверки по 11 приоритетным видам контроля. По 14 из 24 (60%) видам контроля уже осуществлен переход на риск-ориентированный подход, при котором проверяющие обращают внимание на самые сложные и опасные объекты и не ходят туда, где рисков меньше. Внедрена практика публичных обсуждений правоприменительной практики с представителями предпринимательского сообщества. В 2018 году проведено порядка 43 совещаний с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей. На инвестиционном портале Пермского края также можно напрямую сообщить о проблеме ведения бизнеса Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае", - сообщил министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников.

Также он отметил, что в регионе успешно функционирует рабочая группа по контрольно-надзорной деятельности при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Возглавляет рабочую группу прикамский бизнес омбудсмен, а в ее состав входят предприниматели, представители деловых и общественных объединений, органов регионального контроля. В текущем году власти края планируют усовершенствовать нормативно-правовую базу, внедрить риск-ориентированный подход по оставшимся видам регионального контроля, информатизации КНД для упрощения процедур и экономии времени. Однако Максим Колесников подчеркнул, что все указанные мероприятия касаются только регионального контроля, в то время как функцией надзора наделены и федеральные и муниципальные органы власти.

Напомним, в список регионов с большим административным давлением помимо Прикамья вошли Тульская, Белгородская, Курская и Саратовская области. Наиболее щадящий режим в Удмуртии, Марий Эл, Хакасии, Коми и Московской области.