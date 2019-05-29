В вотчине бывшего мэра "Путинграда" у президента России оказался самый низкий электоральный рейтинг

Стало известно, что самый низкий электоральный рейтинг Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, которую уже год возглавляет бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Об этом свидетельствуют данные закрытого опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного для администрации президента России. Исследование, на которое ссылается РБК, проводилось в регионах страны с середины марта по начало апреля.

Социологи предлагали респондентам ответить на вопрос: "Если в следующее воскресенье состоятся выборы президента России, за кого бы вы проголосовали?". Оказалось, что в Магаданской области голосовать за действующего президента Владимира Путина готовы 36% респондентов - и это самый низкий электоральный рейтинг по стране. В среднем по России данный показатель составил 48%.

Напомним, Сергей Носов был назначен исполняющим обязанности губернатора Магаданской области 28 мая прошлого года. Затем он избавился от приставки и.о., одержав победу на сентябрьских выборах главы региона.

До этого Носов работал мэром Нижнего Тагила, которым он стал в 2012 году, а в сентябре 2017 года был переизбран на второй срок. Стоит отметить, что Нижний Тагил из-за особого внимания к нему президента в прессе часто называют "Путинградом".