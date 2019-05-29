25 Сентября 2020
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Общество В России
Тимати Армия России (2019) | Фото:instagram.com/timatiofficial

Конфуз: "эксклюзивную" коллекцию Тимати для "Армии России" нашли на AliExpress

Конфузом (если не скандалом) оборачивается новая коллекция одежды рэпера Тимати (он же Тимур Юнусов, 35). При этом продажи коллекции еще даже не стартовали.

В понедельник Тимати пафосно презентовал коллекцию перед самим министром обороны Сергеем Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ. Сказал, что над разработкой одежды работали полгода. Коллекция – результат "работы" Black Star Wear (подразделение диверсифицированной компании Тимати, занимающееся продажей повседневной и спортивной одежды) и "Армии России" (бренд АО "Военторг" (входит в Министерство обороны РФ, поставщик армии).

Пикантность ситуации в том, что пользователи обнаружили одежду с показа Тимати (которую разрабатывали полгода) на китайском AliExpress. Причем купить ее там можно было еще в прошлом году.

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О находках на китайской платформе сообщает ресурс TJournal.ru, Telegram-канал "Антиглянец", иронизируют пользователи соцсетей и форумов.

"Это не первый раз, когда на китайской площадке находят товары, похожие на продукты Тимати. В конце марта рэпер представил беспроводные наушники от Black Star за 7 тысяч рублей. Но пользователи соцсетей обнаружили, что такие же наушники продаются на AliExpress в три раза дешевле — за 1,5 тысячи рублей, но без фирменного логотипа Black Star. Певец или его представители никак не отреагировали на находку", - пишет TJ.

Интересно, что Тимати в ноябре 2018 года снялся в рекламе AliExpress. Так что шутки про то, что рэпер устроил саботаж и пытается подсадить российскую армию на "китайский шмот" теперь не выглядят такими уж безосновательными.

Ð¢Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸ AliExpress|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:YouTube

Тимати в рекламе AliExpress

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Конфуз: "эксклюзивную" коллекцию Тимати для "Армии России" нашли на AliExpress

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Теги: Тимати, военторг, армия россии, aliexpress, плагиат



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