Ректор Уральского федерального университета заработал 13 миллионов за 2018 год

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров стал самым высокооплачиваемым руководителем высшего образовательного учреждения в Екатеринбурге. Ректоры вузов отчитались о своих доходах за 2018 год. Информация опубликована на сайтах университетов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, Виктор Кокшаров за 2018 год заработал 13 млн руб. В собственности у ректора есть квартира, а супруга владеет земельным, участком, квартирой, жилым домой и автомобилем.

Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик заработал 7,7 млн руб. В собственности три земельных участка, жилые дома в Турции и России, три квартиры, несколько парковочных мест и две машины. За год его зарплата выросла на 100 тыс.руб. в месяц.

Ольга Ковтун, которая с 2017 года занимает пост ректора Уральского государственного медицинского университета, за 2018 год получила 7 млн руб. В собственности земельный участок, квартира, гаражный бокс и автомобиль. Добавим, что в 2017 году её доход составлял 3 млн руб. Её супруг заработал 2,6 млн руб.

Ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова задекларировала 7 млн руб и несколько квартир. На 500 тыс. руб. меньше заработал ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин - 6,5 млн руб. Владеет квартирой, жилым домом, земельным участком и автомобилем.

Ректор Уральского архитектурно-художественного университета Сергей Постников задекларировал 4,1 млн руб. Чуть меньше получил в 2018 году ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин. Его доход - 3 млн руб. В собственности четыре квартиры.