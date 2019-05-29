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Политика За рубежом
Истребитель F-35 (2017) | Фото: baijiahao.baidu.com

США собрались прервать обучение турецких летчиков пилотированию F-35

Власти США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Как сообщает Reuters, это связано с решением Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Турецкие пилоты проходят обучение на американской авиабазе Люк в Аризоне, отмечает Regnum.

Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35.

Напомним, в прошлом месяце турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершенности вопроса покупки С-400, которые будут поставлены в страну в июле текущего года.

Также сообщалось, что Вашингтон угрожал разорвать сделку с Анкарой по истребителям F-35, но в итоге первые самолеты все же были переданы турецкой стороне. Таким образом, на вооружении турецкой армии одновременно окажутся российские ЗРК и американские истребители пятого поколения.

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США собрались прервать обучение турецких летчиков пилотированию F-35

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Теги: сша, турция, с-400, f-35



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