На Южном Урале будут судить члена ОПГ, которая занималась инсценировкой ДТП для получения страховки

В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении 30-летнего члена преступной группы, которая занималась инсценировкой автоаварий.

Пару лет назад злоумышленник совершил ряд мошенничеств - в сентябре 2016 года он с соучастниками на трассе "Чебаркуль - Миасс" инсценировали ДТП, произведя столкновение между тремя автомобилями, за управлением которых они находились, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Точно таким же образом они совершили еще три подставных аварии.

Схема была проста - мужчины звонили в ГИБДД и сообщали о якобы дорожно-транспортном происшествии. Уже на основании полученных от полиции документов мошенники обращались в страховые компании за выплатами.

Общий ущерб от действий мужчин составил более 2,5 млн руб.