Верховный суд рассмотрит материалы дела бывшего сити-менеджера Челябинска

Верховный Суд РФ материалы уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU

Заседание назначено на 10 часов по московскому времени.

Напомним, Челябинский облсуд обратился в Верховный суд РФ для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности при рассмотрении дела в апелляционном порядке, поскольку имеются препятствия для рассмотрения дела областным судом.

Сейчас экс-чиновник находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в марте суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, и назначил ему судебный штраф в размере 40 тыс. руб. прокуратура обжаловала решение суда.