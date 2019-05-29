25 Сентября 2020
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чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Мэры тюменских городов возглавили национальный рейтинг градоначальников

Города Тюменской области и Москва заняли первые строчки в рейтинге мэров, который составили эксперты Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансового университета при Правительстве РФ.

В своем докладе "Национальный рейтинг мэров" (за апрель-май) они утверждают, что многочисленные отставки глав городов, прошедшие весной, это закономерный результат укрепления новых губернаторов в своих регионах и политики Кремля по обновлению кадров.

Отметим, что первое место в рейтинге получил глава Тюмени Руслан Кухарук, второе мэр Москвы Сергей Собянин, а четвертое - глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

При этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский с трудом вошел в 25 лидирующих позиций рейтинга, заняв там последнее место.

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Мэры тюменских городов возглавили национальный рейтинг градоначальников

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Теги: Высокинский, Кухарук, Ряшин, Тюмень, Екатеринбург, Собянин, Москва, Ханты-Мансийск



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