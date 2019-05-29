Континентальная хоккейная лига назвала символическую сборную сезона

Континентальная хоккейная лига назвала символическую сборную минувшего сезона.

Напомним, по его итогам обладателем главного трофея - Кубка Гагарина - стал московский ЦСКА, в финальной серии одолевший омский "Авангард".

Символическая сборная КХЛ сезона 2018/2019:



Юха Метсола ("Салават Юлаев")

Никита Нестеров (ЦСКА)

Даррен Диц ("Барыс")

Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев")

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Илья Михеев ("Авангард")#KHLAwards pic.twitter.com/mzelNDUkOh — КХЛ (@khl) 28 мая 2019 г.

Как сообщилив КХЛ, в символическую сборную сезона вошли следующие хоккеисты: вратарь Юха Метсола ("Салават Юлаев"), защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Даррен Диц ("Барыс"), нападающие Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Михаил Григоренко (ЦСКА) и Илья Михеев ("Авангард").

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига решила не исключать ни один клуб из числа участников следующего чемпионата.