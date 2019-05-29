Континентальная хоккейная лига назвала символическую сборную сезона
Континентальная хоккейная лига назвала символическую сборную минувшего сезона.
Напомним, по его итогам обладателем главного трофея - Кубка Гагарина - стал московский ЦСКА, в финальной серии одолевший омский "Авангард".
Символическая сборная КХЛ сезона 2018/2019:— КХЛ (@khl) 28 мая 2019 г.
Юха Метсола ("Салават Юлаев")
Никита Нестеров (ЦСКА)
Даррен Диц ("Барыс")
Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев")
Михаил Григоренко (ЦСКА)
Илья Михеев ("Авангард")#KHLAwards pic.twitter.com/mzelNDUkOh
Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига решила не исключать ни один клуб из числа участников следующего чемпионата.