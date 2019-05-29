25 Сентября 2020
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хоккей кхл кубок гагарина (2016) | Фото: Накануне.ru

Континентальная хоккейная лига назвала символическую сборную сезона

Континентальная хоккейная лига назвала символическую сборную минувшего сезона.

Напомним, по его итогам обладателем главного трофея - Кубка Гагарина - стал московский ЦСКА, в финальной серии одолевший омский "Авангард".

Как сообщили Накануне.RU в КХЛ, в символическую сборную сезона вошли следующие хоккеисты: вратарь Юха Метсола ("Салават Юлаев"), защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Даррен Диц ("Барыс"), нападающие Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Михаил Григоренко (ЦСКА) и Илья Михеев ("Авангард").

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига решила не исключать ни один клуб из числа участников следующего чемпионата.

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Континентальная хоккейная лига назвала символическую сборную сезона

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Теги: КХЛ, сборная, сезон



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