В школе, где подросток ударил девочку топором, не было профессиональной охраны

Рамок металлоискателя на входе в школу в Вольске Саратовской области, где подросток напал с топором на ученицу, не было.

Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в области Татьяна Загородняя. Также в учебном заведении не было профессиональных охранников.

Напомним, ЧП произошло в средней школе №4 в городе Вольске. Предварительно сообщалось, что между мальчиком и девочкой возник конфликт, парень пришел с топором и ударил ее. В результате девочка получила травму,ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Нападавший задержан, с ним работает полиция. Глава Саратовской области Валерий Радаев поручил в течение недели проверить все школы региона на предмет безопасности.

Подросток перед атакой выложил видеообращение в соцсетях. По данным СМИ, в своих постах семиклассник упоминал керченского стрелка Владислава Рослякова.