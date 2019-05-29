От Меган Маркл, принца Гарри и их сына сбежала няня

Очередная новость об увольнении сотрудников, работающих с Меган Маркл. На этот раз сообщается, что из дома герцога и герцогини Сассекских после двух недель работы сбежала няня.

37-летняя Меган и 34-летний принц Гарри впервые стали родителями 6 мая. У них родился сын, которого назвали Арчи Харрисон. Говорят, герцогиня планировала первое время после рождения ребенка пользоваться помощью своей матери, Дории Рагланд (она специально приехала из Лос-Анджелеса), а также няни. Но, как оказалось, из Меган получилась очень ревнивая мать. Британские СМИ сообщают, что новоиспеченная родительница не позволяет никому даже приближаться к ее сыну и ухаживает за ним исключительно сама. Няня оказалась не нужна – вот и уволилась. Более того: уехала обратно в США и мама герцогини. Непонятно, в каком состоянии находится принц Гарри.

"Меган любит все контролировать. Она игнорирует помощь и не хочет, чтобы с Арчи рядом находился рядом кто-то еще", - говорит инсайдер.