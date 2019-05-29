25 Сентября 2020
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Общество Курганская область
лес, деревья (2018) | Фото:Накануне.RU

Не успели снять и вот опять. В Зауралье вновь ввели запрет на посещение лесов

В Курганской области вновь официально запретили посещать леса.

Как ранее сообщало Накануне.RU, старый запрет был введен 4 мая, его сняли 24 мая.

Сейчас с 28 мая по 16 июня вновь введен запрет в связи с сухой и жаркой погодой на территории региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Стоит отметить, что этот запрет не распространяется на людей, которые работают в лесу, а также граждан, находящихся на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности.

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Не успели снять и вот опять. В Зауралье вновь ввели запрет на посещение лесов

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Теги: запрет, лес, посещение, Зауралье



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