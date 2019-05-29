Джон Сноу из "Игры престолов" ушел в запой после окончания сериала

Известный британский актер Кит Харингтон, прославившийся ролью Джона Сноу в "Игре престолов", проходит лечение от алкоголизма.

Сообщается, что артист попал в клинику из-за стресса, связанного с окончанием сериала. Харингтон проходит не только курсы когнитивно-поведенческой терапии, но и занимается медитацией, чтобы привести в порядок свои нервы.

"Окончание "Игры престолов" сильно ударило по Киту, он понял, что "это все, это конец". Это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет. Он в клинике, в основном из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя", - рассказал СМИ друг актера.

С артистом находится его жена Роуз Лесли. Она старается помочь супругу восстановиться после тяжелого эмоционального срыва, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, финал "Игры престолов" побил рекорды по просмотрам. Ранее актеры сериала попрощались со зрителями и своими героями.