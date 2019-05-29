25 Сентября 2020
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Потоп набережная Лянгор (2019) | Фото: facebook.com, Инна Б.

Глава Сургутского района пообещал открыть затопленную набережную в Лянторе в срок

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой высказался о "потопе" на набережной в Лянторе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, фотографии затопленной набережной опубликовала очевидец Инна Б., сетуя, что "на благоустройство тратят много денег", однако "когда приходишь на набережную Лянтора, этого не видно". При этом, по данным властей, общая цена работ по обустройству пространства – 40 млн руб., из них 35 – из бюджета района.

Трубецкой в своём блоге отметил, что "набережную откроют 12 июня, как и обещали". Об этом заявил глава города Сергей Махиня на заседании глав поселений Сургутского района.

"Сейчас рабочие заканчивают последние приготовления, ликвидируют недочёты, выявленные при эксплуатации объекта, и с нетерпением ждут гостей со всего округа", - добавил Трубецкой.

Потоп набережная Лянгор(2019)|Фото: facebook.com, Инна Б.

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Глава Сургутского района пообещал открыть затопленную набережную в Лянторе в срок

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Теги: набережная, Лянтор, Андрей Трубецкой, Сергей Махиня



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