Тюменские депутаты предложили поразить в правах недееспособных и мигрантов: "Старушка Европа от этого уже стонет"

Депутаты тюменской гордумы вернулись к рассмотрению положения о наказах избирателей, которое они не могут принять с начала года. Напомним, что ранее документ не был принят из-за скандала: оппозиция обнаружила подлог и уличила спикера парламента Евгения Заболотного в подмене списка наказов на те, которые устраивали администрацию.

Но, как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня опять случился скандал. Как выяснилось, народные избранники принимали положение с другим названием. Депутат Дмитрий Елагин назвал этот вопрос самым главным в думе и посетовал, что движения по своим наказам, которые были сданы давно, он до сих пор не увидел.

Начальник правового отдела думы Иван Дзуман напомнил, что задержка была связана с претензиями прокуратуры и доработкой перечня наказов. Он также оговорился, что само положение будет принято только осенью: "возможно, в сентябре".

Со скандальным заявлением выступил депутат от КПРФ Сергей Пыхалов, заметив, что название документа почему-то изменилось с "избирателей" на "жителей". В связи с этим он намекнул на лукавство и подлог, заметив, что в уставе города не закреплено понятие "наказы жителей".

Коммунист также добавил, что под понятием "жители" понимаются и иностранцы, мигранты, а также дети и недееспособные, то есть все, кто проживает в городе, а дать равные избирательные права "недееспособным" - это "опасный шаг".

"Мы видим, как старушка Европа стонет от такой демократии", - заявил он.

Его поддержал коллега Юрий Дранчук, еще раз указав, что "житель" и "избиратель" - это два разных юридических понятия.

"Избирателей не интересуют эти бумажки, которые мы тут перекладываем, они ждут реальных дел", - также возмутился депутат от ЛДПР Елагин.

В итоге от "Единой России" после возмущений оппозиции выступил Юрий Баранчук, абстрактно подчеркнув, что документ правильный и "не делит горожан на избирателей или нет".

"Документ надо принимать", - призвал он.

Его коллеги по фракции посетовали, что депутат на приеме не сможет определить, дееспособный избиратель или нет. "Вы заволокитите процедуру, справку у каждого не потребовать", - возмутились депутаты.

В итоге председатель думы Евгений Заболотный назвал заявление КПРФ "странным".

"Удивлен предложением коммунистической партии, я давно не заглядывал в вашу идеологию, может, с тех пор там что-то изменилось", - прокомментировал спикер инициативу.