25 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
Су-35 истребитель самолет (2011) | Фото: 21region.org

ВКС России до конца 2020 года получат еще 20 истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С.

Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, пишет Regnum.

В октябре 2018 года сообщалось, что в частях ВКС России была осуществлена поставка более 60 самолетов Су-35С.

Криворучко отмечал, что качества истребителя нового поколения и его эксплуатационные характеристики очень высоко оцениваются летным составом в ходе спецоперации РФ в Сирии.

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ВКС России до конца 2020 года получат еще 20 истребителей Су-35С

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Теги: су-35с, вкс россии



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