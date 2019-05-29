ВКС России до конца 2020 года получат еще 20 истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С.

Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, пишет Regnum.

В октябре 2018 года сообщалось, что в частях ВКС России была осуществлена поставка более 60 самолетов Су-35С.

Криворучко отмечал, что качества истребителя нового поколения и его эксплуатационные характеристики очень высоко оцениваются летным составом в ходе спецоперации РФ в Сирии.