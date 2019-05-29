Экс-глава НТВ Борис Йордан вложится в страховой онлайн-сервис

Экс-глава НТВ Борис Йордан инвестирует 3,6 млрд руб. в страховой проект – на базе "Ренессанс Страхования" он запустил онлайн-площадку медицинских услуг.

Как пишет РБК, подразделение "Ренессанс Здоровье" планирует увеличить выручку втрое к 2023 году.

Идея такова: создать единый цифровой сервис для обладателей полисов ДМС. Через него можно будет записаться к врачу, пройти онлайн-консультацию у специалиста, получить доступ к медицинской карте. Основной продукт проекта — мобильное приложение, внутри него интерактивная карта клиник, календарь приемов у врачей, запись или вызов специалистов.

Эксперты, правда, настроены более скептически: такой бизнес в России почти не развит, и Йордану стоит рассчитывать, скорее, на удвоение, чем на утроение выручки.